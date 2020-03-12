В Туле на ул. Демонстрации 16 марта ограничат движение

12 Март 2020 2020-03-12T15:12:10+03:00

Ограничения будут действовать во временной промежуток с 15:00 до 18:00

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16 марта в Туле будут действовать временные ограничения движения и остановки транспорта.

В связи с проведением Х ежегодной региональной выставки-ярмарки «Тула православная» на ул. Демонстрации в период с 15:00 до 18:00 будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств.

Ограничения коснутся участка дороги от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской.

ИСТОЧНИК KP.RU