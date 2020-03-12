Депутаты Тульской областной думы поддержали закон о поправках к Конституции РФ
Сегодня на очередном заседании Тульской областной Думы всеми комитетами было принято решение рекомендовать депутатам одобрить Закон о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Поддержку от представителей власти получил и законопроект об изменениях в закон «О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который внёс Губернатор региона. Профильный комитет – по экономической политике и финансам – порекомендовать областной Думе принять его в первом чтении и рассмотреть в двух чтениях.
Как отметили представители региональной власти, вопрос об изменении Конституции РФ широко обсуждались общественностью. В рабочую группу поступило огромное количество предложений. И сами туляки так же откликнулись на эту инициативу.
ИСТОЧНИК KP.RU