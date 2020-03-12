2020-03-12T17:23:40+03:00
Политика

Депутаты Тульской областной думы поддержали закон о поправках к Конституции РФ

Обсуждение поправок в закон вызвало большой общественный резонанс и у туляков
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Депутаты Тульской областной думы поддержали закон о поправке к Конституции РФДепутаты Тульской областной думы поддержали закон о поправке к Конституции РФФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня на очередном заседании Тульской областной Думы всеми комитетами было принято решение рекомендовать депутатам одобрить Закон о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Поддержку от представителей власти получил и законопроект об изменениях в закон «О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», который внёс Губернатор региона. Профильный комитет – по экономической политике и финансам – порекомендовать областной Думе принять его в первом чтении и рассмотреть в двух чтениях.

Как отметили представители региональной власти, вопрос об изменении Конституции РФ широко обсуждались общественностью. В рабочую группу поступило огромное количество предложений. И сами туляки так же откликнулись на эту инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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