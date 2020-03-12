2020-03-12T15:00:21+03:00
Общество

В Тульской области ожидается метеопредупреждение

Прогнозируется усиление порывов ветра
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В ближайшие сутки в Тульской области ожидается метеопредупреждение. По данным Тульского центра по гидромеорологии и мониторингу окружающей среды с 21:00 12 марта до 21:00 13 марта на территории региона прогнозируется юго-западный ветер, порывы 9-14 м/с, местами 17-22 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно обращаться в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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