В Тульской области закупят более 800 единиц медицинского оборудования
В Тульской области закупят более 800 единиц медицинского оборудованияФото: Алексей ФОКИН
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Последнее серьёзное оснащение было лишь в 2012 году, а сейчас это оборудование уже устарело. В прошлом году было, например, было закуплено более 1 000 единиц медицинского оборудования. Это оборудование для оснащения ФАПов, а также два аппарата МРТ-диагностики.
До 2025 года для медучреждений Тульской области приобретут более 800 единиц оборудования. В списке необходимого стоит РКТ-аппарат, антиограф, аппарат УЗИ для исследования сердца и сосудов, эндоскопическая стойка для нейрохирургии.
ИСТОЧНИК KP.RU