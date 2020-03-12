В Тульской области случаев заболевания коронавирусной инфекции не зафиксировано
В Туле проходит пресс-конференция с министром здравоохранения Тульской области Алексеем Эрком. В ходе нее был затронут вопрос о новой коронавирусной инфекции.
- Сейчас на карантине находятся 113 человек, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Это здоровые люди и они не имеют признаков респираторных заболеваний, - сообщил Алексей Эрк.
Также в ходе конференции стало известно, что в настоящий момент в Тульской области случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено не было. У людей, ранее приехавших из Китая и имеющих признаки респираторного заболевания, коронавирус также не подтвержден.
Отметим, что туляки, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусу, могут сообщить о себе на горячую линию регионального минздрава. Информацией о прибывших также владеет Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU