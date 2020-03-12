2020-03-12T14:05:29+03:00
Общество

В Тульской области случаев заболевания коронавирусной инфекции не зафиксировано

113 человек, прибывших их неблагополучных по короавирусу стран, находятся на карантине
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле проходит пресс-конференция с министром здравоохранения Тульской области Алексеем Эрком. В ходе нее был затронут вопрос о новой коронавирусной инфекции.

- Сейчас на карантине находятся 113 человек, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Это здоровые люди и они не имеют признаков респираторных заболеваний, - сообщил Алексей Эрк.

Также в ходе конференции стало известно, что в настоящий момент в Тульской области случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено не было. У людей, ранее приехавших из Китая и имеющих признаки респираторного заболевания, коронавирус также не подтвержден.

Отметим, что туляки, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусу, могут сообщить о себе на горячую линию регионального минздрава. Информацией о прибывших также владеет Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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