В Тульской области на территории завода в Богородицке поселилось совиное семейство

12 Март 2020 2020-03-12T13:03:54+03:00

Новые пернатые "коллеги" обосновали и проживают на растущих на предприятии елках

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В Тульской области работники одного из заводов в Богородицке недавно заметили уникальное явление. На территории предприятия обосновалось семейство настоящих сов.

Теперь рабочие завода не только выполняют свои служебные обязанности, но еще и наслаждаются удивительным миром фауны, который живёт с ними «под одной крышей».

Сами пернатые разместились на елках, которые растут на огражденной территории предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU