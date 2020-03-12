В Тульской области на территории завода в Богородицке поселилось совиное семейство
Новые пернатые "коллеги" обосновали и проживают на растущих на предприятии елках
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В Тульской области работники одного из заводов в Богородицке недавно заметили уникальное явление. На территории предприятия обосновалось семейство настоящих сов.
Теперь рабочие завода не только выполняют свои служебные обязанности, но еще и наслаждаются удивительным миром фауны, который живёт с ними «под одной крышей».
Сами пернатые разместились на елках, которые растут на огражденной территории предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU