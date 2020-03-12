12 Март 2020 2020-03-12T12:35:51+03:00

В праздничные выходные туляк «увёл» у своей знакомой 155 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

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Тульские полицейские установили подозреваемого в совершении кражи, которая произошла в минувшие праздничные выходные. Подозреваемый оказался 30-летний и ранее судимый молодой человек, который украл у своей знакомой «кругленькую» сумму.

Жертвой туляка стала 40-летняя женщина, которая в своей квартире распивала в компании злоумышленника и другими гостями алкогольные напитки. После праздничного застолья и гуляния тулячка, что из её апартаментов пропало 155 тысяч рублей. Женщина тут же обратилась за помощью в полицию.

Полицейским удалось оперативно установить личность злоумышленника, которого потом они и задержали. В отделе полиции «Привокзальный» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU