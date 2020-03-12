В Туле молодая девушка хотела снять порчу, а сняла все золото и отдала деньги

12 Март 2020 2020-03-12T12:26:17+03:00

В Туле молодая тулячка хотела снять порчу, а сняла все золото и отдала деньги Фото: Алексей ФОКИН

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25-летняя тулячка стала жертвой цыганской магии около рынка в Привокзальном районе. Сейчас полицейские разыскивают мошенницу, которая увела у потерпевшей цепочки, три кольца и 4 000 рублей.

Как сообщила тулячка, около рынка в Привокзальном районе у ней подошла неизвестная и предложила погадать, а также снять порчу, которую та увидела своим «волшебным» глазом. Для того, чтобы обряд прошел успешно, гадалка забрала у девушки цепочку, три золотых кольца и 4 000 рублей. На данный момент полицейские проводят розыскные мероприятия, чтобы установить личность и местонахождения злоумышленницы.

Полицейские напоминают тулякам, что любые предложения уличной магии или продажи каких-либо товаров по выгодной цене или под другим привлекательным предлогом, могут быть мошенничеством.

ИСТОЧНИК KP.RU