На трассе в Тульской области мужчина угодил под колеса иномарки
Пешеход с различными травмами госпитализирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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11 марта в 20.15 на 305 км трассы М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 42-летний мужчина на автомобиле «Volkwagen Tiguan» наехал на пешехода.
Неустановленный мужчина двигался посередине проезжей части в темное время суток вне населенного пункта без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU