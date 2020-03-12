На трассе в Тульской области мужчина угодил под колеса иномарки

12 Март 2020 2020-03-12T11:45:26+03:00

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11 марта в 20.15 на 305 км трассы М-2 «Крым» Чернского района произошло ДТП. 42-летний мужчина на автомобиле «Volkwagen Tiguan» наехал на пешехода.

Неустановленный мужчина двигался посередине проезжей части в темное время суток вне населенного пункта без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU