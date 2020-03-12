В Туле силовики проводили антитеррористические учения

12 Март 2020 2020-03-12T11:15:53+03:00

Была проверена готовность к проведению контртеррористической операции

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11 марта в музейно-выставочном комплексе Тульского Кремля под руководством регионального оперативного штаба прошло антитеррористическое учение. В нем приняли участие подразделения правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона.

В ходе проведенного учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта. Также была проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

ИСТОЧНИК KP.RU