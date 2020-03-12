Тульские приставы проведут День единого приема граждан

12 Март 2020 2020-03-12T11:01:37+03:00

Целью мероприятия является повышение уровня доступности и открытости службы судебных приставов для граждан

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26 марта с 14.00 до 20.00 в УФССП России по Тульской области состоится День единого приема граждан.

Целью мероприятия является повышение уровня доступности и открытости службы судебных приставов для граждан, оказание гражданам юридической помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

В мероприятии примут участие руководитель Управления, заместители руководителя, начальники отделов Управления, ответственные за организацию исполнительного производства, розыска, дознания, обеспечения установленного порядка деятельности судов, делопроизводства, правового обеспечения, рассмотрения обращений граждан, а также начальники структурных подразделений Управления, их заместители и судебные приставы-исполнители.

Прием граждан будет осуществляться по следующим адресам:

УФССП России по Тульской области, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1;

отдел судебных приставов Зареченского района г. Тулы, г. Тула, ул. М. Горького, д. 8;

отдел судебных приставов Привокзального района г. Тулы, г. Тула, ул. Болдина, д. 94-В;

отдел судебных приставов Пролетарского района г. Тулы, г. Тула, ул. Кутузова, д. 3/1;

отдел судебных приставов Советского района г. Тулы, г. Тула, ул. Фрунзе, д.14;

отдел судебных приставов Центрального района г. Тулы, г. Тула, ул. Кауля, д. 20;

Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, г. Тула, проспект Ленина, д. 56;

отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Туле, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1;

отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Туле, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1;

отдел судебных приставов Алексинского и Заокского районов, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 10-а;

отдел судебных приставов Богородицкого и Воловского районов, Тульская область, г. Богородицк, ул. Свободы, д. 1-а;

отдел судебных приставов Веневского района, Тульская область, г. Венев,ул. Комунны, д. 25-а;

отдел судебных приставов по городу Донской, Тульская область,г. Донской, ул. Октябрьская, д. 84;

отдел судебных приставов Ефремовского и Каменского районов, Тульская область, г. Ефремов, ул. К. Маркса, д. 46;

отдел судебных приставов Кимовского и Куркинского районов, Тульская область, г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 37;

отдел судебных приставов Киреевского района, Тульская область, г. Киреевск,ул. Ленина, д. 23;

отдел судебных приставов Ленинского района, Тульская область, поселок Ленинский, ул. Ленина, д. 6;

отдел судебных приставов г. Новомосковска и Новомосковского района, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская д. 8;

отдел судебных приставов Одоевского, Дубенского и Арсеньевского районов, Тульская область, поселок Одоев, ул. Л. Толстого, д. 2а;

отдел судебных приставов Чернского и Плавского районов, Тульская область, поселок Чернь, ул. К. Маркса, д. 27-а;

отдел судебных приставов Суворовского и Белевского районов, Тульская область, г. Суворов, ул. Ленина, д. 14;

отдел судебных приставов г. Узловая и Узловского района, Тульская область,г. Узловая, площадь Ленина, д. 3; отдел судебных приставов Щекинского и Тепло - Огаревского районов,г. Щекино, ул. Ремонтников, д. 4; отдел судебных приставов Ясногорского района, Тульская область,г. Ясногорск, ул. Щербина, д. 1.

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