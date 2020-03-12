12 марта в Туле остались без воды школа и детский сад

12 Март 2020 2020-03-12T09:35:28+03:00

Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ

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12 марта с 9-30 до окончания работ ограничена подача холодной воды по ул. Герцена д.50 (школа), ул. Демидовская д.70а (д/сад), ул. М. Горького д.д. 7, 7а, 9, 11, 13, ул. Демидовская д.70.

Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул.Демидовская д.70-70б.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU