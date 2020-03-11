2020-03-11T18:00:57+03:00
Общество

В Туле за незаконную торговлю на нарушителей составили восемь протоколов

С начала 2020 года их составлено более 90
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле за незаконную торговлю на нарушителец составили 8 протоколов. Таковы итоги рейда 11 марта на ул. Октябрьской, д.95 и Пузакова, д.1.

С начала 2020 года их составлено более 90. Всего в 2019 году в Зареченском округе было составлено 388 протоколов.

При этом, для торговли продукцией, выращенной на приусадебных участках, организованы бесплатные торговые места с навесами, лавочками, прилавками на ул. Максима Горького, д. 14. Их 20. По такому же принципу в Зареченском округе рядом планируют организовать дополнительные торговые места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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