Игорь Бутман привезет в Тулу фестиваль"Триумф джаза"

11 Март 2020 2020-03-11T17:29:38+03:00

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12 марта в Тульской областной филармонии состоится концерт XX Международного фестиваля «Триумф Джаза». В его рамках выступит легендарная американская джаз-фьюжн группа «Spyro Gyra», а также народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Начало в 18:30.

Отметим, что концерты фестиваля проходят в Туле третий год подряд.

Возрастное ограничение: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU