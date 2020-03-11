Игорь Бутман привезет в Тулу фестиваль"Триумф джаза"
Туляков ждет выступление американской джаз-фьюжн группы «Spyro Gyra»
Фото: Архив "КП"
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12 марта в Тульской областной филармонии состоится концерт XX Международного фестиваля «Триумф Джаза». В его рамках выступит легендарная американская джаз-фьюжн группа «Spyro Gyra», а также народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Начало в 18:30.
Отметим, что концерты фестиваля проходят в Туле третий год подряд.
Возрастное ограничение: 12+
ИСТОЧНИК KP.RU