2020-03-11T17:29:38+03:00
Звезды

Игорь Бутман привезет в Тулу фестиваль"Триумф джаза"

Туляков ждет выступление американской джаз-фьюжн группы «Spyro Gyra»
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

12 марта в Тульской областной филармонии состоится концерт XX Международного фестиваля «Триумф Джаза». В его рамках выступит легендарная американская джаз-фьюжн группа «Spyro Gyra», а также народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Начало в 18:30.

Отметим, что концерты фестиваля проходят в Туле третий год подряд.

Возрастное ограничение: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24