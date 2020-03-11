Жители Тульской области снова пожаловались на свалку ртутных ламп
На нее обращали внимание еще в мае прошлого года
Фото: Михаил Цариценко
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Жители Богородицкого района пожаловались на свалку ртутных ламп. Она расположена в микрорайоне Жданковский по ул. Кольцевой. Жители обращали на нее внимание еще в мае прошлого года, но ситуация кардинально не изменилась.
Ранее аналогичную свалку нашли под Новомосковском. В ходе осмотра территории, кроме огромного количества ламп, были обнаружены мешки с неизвестным содержимым, отработанные шпалы и резиновые покрышки.
ИСТОЧНИК KP.RU