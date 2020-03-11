Дополнительные меры ограничения продажи алкоголя хотят ввести в Тульской области
Согласно новому законопроекту о внесении изменений в региональный Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» предлагается установить полный запрет розничной продажи алкогольного продукции в ряд праздничных дат. Среди них - День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и День защиты детей (1 июня).
Предполагается, что данный законопроект поспособствует сокращению спонтанного употребления спиртного, особенно среди молодежи.
Меры не коснутся пунктов общественного питания.
ИСТОЧНИК KP.RU