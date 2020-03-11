2020-03-11T15:52:11+03:00
Общество

Дополнительные меры ограничения продажи алкоголя хотят ввести в Тульской области

Законопроект об этом находится на разработке в Тульской областной прокуратуре
Игорь КОПЫТОВ
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Дополнительные меры ограничения продажи алкоголя хотят ввести в Тульской областиДополнительные меры ограничения продажи алкоголя хотят ввести в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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Согласно новому законопроекту о внесении изменений в региональный Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области» предлагается установить полный запрет розничной продажи алкогольного продукции в ряд праздничных дат. Среди них - День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и День защиты детей (1 июня).

Предполагается, что данный законопроект поспособствует сокращению спонтанного употребления спиртного, особенно среди молодежи.

Меры не коснутся пунктов общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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