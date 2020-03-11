Ограничения на массовые мероприятия не коснутся матчей тульского "Арсенала"

11 Март 2020 2020-03-11T15:27:30+03:00

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В Тульской области для профилактики распространения вирусных заболеваний решено в ближайшее время воздержаться от проведения массовых мероприятий.

В пресс-службе ПФК "Арсенал" отметили, что никаких изменений в проведении матчей не запланировано.

- У нас все в прежнем режиме, - сообщил руководитель департамента по работе со СМИ Алексей Честнов.

Напомним, ближайший матч "Арсенал" - "Рубин" состоится на Центральном стадионе 14 марта. Начало встречи в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU