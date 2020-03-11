В Тульской области назвали редкие имена новорожденных в феврале

11 Март 2020 2020-03-11T14:21:40+03:00

В регионе родились 422 мальчика и 352 девочки

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Комитет по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области назвал редкие имена новорожденных в феврале. Это Анатолий, Антон, Василий, Всеволод, Денис, Алевтина, Арина, Ася, Антонина, Вера.

Среди популярных имен месяца - Анастасия, Варвара, Анна, Алиса, Виктория, Дарья, Екатерина, Александр, Богдан, Артем, Андрей, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Роман,

Всего в феврале в регионе родились 422 мальчика и 352 девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU