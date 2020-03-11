Туляки украли электроэнергии больше, чем на 13 миллионов рублей
По результатам проверок специалистами тульских городских электросетей выявлено 260 случаев хищения
Туляки украли электроэнергии больше, чем на 13 миллионов рублейФото: Алексей ФОКИН
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За 2019 год сотрудниками АО «ТГЭС» было проведено четыре рейда по выявлению хищений электроэнергии. В их ходе выявлены факты несанкционированного вмешательства в работу приборов учета: фальсификация оттисков и нарушение целостности пломб, знаков визуального контроля, а также установка магнитов на электросчетчики.
Общий объем похищенной электроэнергии составил более 3 млн кВт/ч. В результате противоправных действий недобросовестных потребителей нанесен ущерб в размере более 13 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU