Житель Тульской области обокрал парализованную мать скончавшегося друга

В Узловой 77-летняя женщина стала жертвой кражи. Из-за заболевания проживающая в одиночестве пенсионерка не могла двигаться, поэтому дверь в её квартиру не закрывалась на замок – так представители соцслужб и соседи могли свободно войти внутрь, чтобы оказать необходимую помощь. В один из дней женщина обнаружила пропажу сумки со сбережениями, золотыми изделиями и документами. У неё хранилась крупная сумма денег, оставшаяся в том числе после продажи квартиры умершего сына. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.

Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен один из друзей скончавшегося сына женщины. Подозреваемый заходил в квартиру и мог забрать сумку. Дальнейшая проверка подтвердила эту версию.

Предположительно, 36-летний мужчина забрал чужое имущество, но при этом не знал, что именно находится в сумке. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».