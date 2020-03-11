Доходы бюджета Тульской области увеличились на 900 млн рублей

11 Март 2020 2020-03-11T12:24:17+03:00

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Доходы бюджета Тульской области увеличились на 0,9 млрд рублей до 85,7 млрд. Расходы выросли на 1,9 млрд рублей до 92,3 млрд. Соответствующий проект уточнений бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов направлен в Тульскую областную Думу.

Средства уточняются в основном за счет перераспределения расходов между главными распорядителями дополнительных средств из федерального бюджета.

Кроме того, уточнен уровень софинансирования со стороны региона направлений, на которые будут выделяться дополнительные средства. Практически по всем позициям он составил 27%.

ИСТОЧНИК KP.RU