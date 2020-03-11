Под Тулой опрокинулся прицеп мусоровоза

11 Март 2020 2020-03-11T12:23:40+03:00

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По предварительной информации, водитель самосвала пытался разъехаться со встречным грузовиком, однако не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа на обочине. Водитель не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняющие все обстоятельства.

Движение на данном участке дороги затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU