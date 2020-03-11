Под Тулой опрокинулся прицеп мусоровоза
ДТП произошло 11 марта на 22 километре трассы «Тула-Белев»
Под Тулой опрокинулся прицеп мусоровозаФото: соцсети
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По предварительной информации, водитель самосвала пытался разъехаться со встречным грузовиком, однако не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа на обочине. Водитель не пострадал.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняющие все обстоятельства.
Движение на данном участке дороги затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU