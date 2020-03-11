Житель Тульской области украл из аптеки деньги, презервативы и лекарства
Житель Алексина обокрал местную аптеку. Он попал внутрь, подобрав ключ. Преступник забрал из сейфа, находящегося в подсобке, 89 тысяч рублей.
А затем прошёл в торговый зал. Оттуда злоумышленник забрал различные лекарства и упаковки презервативов. За время пребывания похитителя в аптеке сработала сигнализация, на место происшествия прибыли правоохранители.
Полицейские обнаружили подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный молодой человек, проживающий в том же доме, где расположена аптека.
Молодой человек доставлен для разбирательства. У него обнаружено и изъято похищенное. В полиции выясняют все детали совершённого подозреваемым покушения на кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU