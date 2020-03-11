Житель Тульской области украл из аптеки деньги, презервативы и лекарства

11 Март 2020 2020-03-11T12:08:07+03:00

В полиции выясняют все детали дела

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Житель Алексина обокрал местную аптеку. Он попал внутрь, подобрав ключ. Преступник забрал из сейфа, находящегося в подсобке, 89 тысяч рублей.

А затем прошёл в торговый зал. Оттуда злоумышленник забрал различные лекарства и упаковки презервативов. За время пребывания похитителя в аптеке сработала сигнализация, на место происшествия прибыли правоохранители.

Полицейские обнаружили подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный молодой человек, проживающий в том же доме, где расположена аптека.

Молодой человек доставлен для разбирательства. У него обнаружено и изъято похищенное. В полиции выясняют все детали совершённого подозреваемым покушения на кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU