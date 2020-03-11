2020-03-11T12:11:21+03:00
Происшествия

Экологи назвали источник неприятного запаха в Новомосковске

Жители массово жаловались на тошнотворный запах
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Фото: ТРОО «Экологическая защита»Фото: ТРОО «Экологическая защита»
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ТРОО «Экологическая защита» назвала источник вони в Новомосковске. Им оказался завод по переработке напольной подстилки для птиц (высушивание помета), расположенный на территории предприятия по производству мяса индейки в п. Ширинский. Именно от трубы этого завода исходил запах аналогичный запаху в городе. Процесс переработки был приостановлен.

Активисты вмешались в дело после того как вечером 10 марта жители массово начали жаловаться на сильный неприятный запах. Направление ветра в эти часы было северо-восточное.

Утром 11 марта организация направила письма руководителям надзорных ведомств с просьбой оперативного принятия решения по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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