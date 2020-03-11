Курсанты Тульского суворовского военного училища отличились на соревнованиях в Екатеринбурге
На Урале прошло первенство Вооруженных сил РФ по легкой атлетике среди сборных команд образовательных организаций Министерства обороны
Курсанты Тульского суворовского военного училища отличились на соревнованиях в ЕкатеринбургеФото: соцсети
Изменить размер текста:
В соревнованиях на базе легкоатлетического манежа Уральского федерального университета приняли участие сборные команды 30 военных училищ и кадетских корпусов России. Суворовцы, нахимовцы и кадеты соревновались в беге на 60 м, 400 м, 1000 м, 3000 м, эстафетном беге и прыжках в длину.
Курсанты Тульского суворовского военного училища Александр Звенков и Савелий Ткаченко стали серебряным и бронзовым призером соревнований. В эстафетном беге 400x300x200x100 метров наша команда показала шестой результат.
ИСТОЧНИК KP.RU