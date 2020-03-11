Курсанты Тульского суворовского военного училища отличились на соревнованиях в Екатеринбурге

11 Март 2020 2020-03-11T11:30:33+03:00

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В соревнованиях на базе легкоатлетического манежа Уральского федерального университета приняли участие сборные команды 30 военных училищ и кадетских корпусов России. Суворовцы, нахимовцы и кадеты соревновались в беге на 60 м, 400 м, 1000 м, 3000 м, эстафетном беге и прыжках в длину.

Курсанты Тульского суворовского военного училища Александр Звенков и Савелий Ткаченко стали серебряным и бронзовым призером соревнований. В эстафетном беге 400x300x200x100 метров наша команда показала шестой результат.

ИСТОЧНИК KP.RU