11 Март 2020 2020-03-11T11:24:17+03:00

Тульские легкоатлеты-опорники взяли три медали высшей пробы на Кубке России Фото: соцсети

На счету наших спортсменов также и серебро

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На проходивших в Новочебосарске всероссийском турнире Анна Меркулова стала двукратной победительницей в беге на дистанциях 200 и 400 метров. В толкании ядра первенствовала Наталья Татарникова.

Также Даниил Моисеев в беге на 1500 метров занял второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU