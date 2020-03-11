Тульские легкоатлеты-опорники взяли три медали высшей пробы на Кубке России
На счету наших спортсменов также и серебро
Тульские легкоатлеты-опорники взяли три медали высшей пробы на Кубке РоссииФото: соцсети
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На проходивших в Новочебосарске всероссийском турнире Анна Меркулова стала двукратной победительницей в беге на дистанциях 200 и 400 метров. В толкании ядра первенствовала Наталья Татарникова.
Также Даниил Моисеев в беге на 1500 метров занял второе место.
ИСТОЧНИК KP.RU