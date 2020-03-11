11 Март 2020 2020-03-11T11:03:46+03:00

В Туле стартовала продажа билетов на первый домашний матч оружейников в 2020 году Фото: Алексей ФОКИН

Большой футбол возвращается в Тулу - наш клуб проведет поединок против казанского «Рубина»

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Перед матчем в фан-зоне у красно-желтого мяча болельщиков ждут веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, эстафеты и мини-футбол под руководством профессиональных тренеров академии ПФК «Арсенал». Для победителей приготовлены подарки – красно-желтая атрибутика клуба.

Также у туляков появится уникальная возможность сделать фото с новым чемпионским кубком российской Премьер-лиги. А еще вратарь «Арсенала» Егор Шамов проведет автограф-сессию.

Начало матча 14 марта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU