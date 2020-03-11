11 Март 2020 2020-03-11T11:15:31+03:00

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В Туле разбирают Губернский каток. Работы ведутся на площади Ленина. Демонтаж конструкций начался еще 10 марта. Сейчас он в самом разгаре.

Губернский каток в этом сезоне работал 3,5 месяца. За это время его посетили более 70 тысяч человек.

По сравнению с 2017 годом площадь ледового покрытия увеличилась более чем на 700 кв. метров. Появилась иллюминация «Звездное небо». В этом году желающие покататься могли ждать своей очереди в теплой галерее. Как и в прошлые годы, вход на каток и прокат коньков были бесплатными.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU