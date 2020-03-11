Более 500 спортивных мероприятий пройдут для туляков до конца года

11 Март 2020 2020-03-11T10:54:22+03:00

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Основные мероприятия состоятся во Всероссийский день физкультурника, в День города, Всемирный день здоровья и в другие значимые даты. Кроме того на протяжении всего года пройдут различные любительские чемпионаты и турниры. По предварительной оценке, они охватят более 55 тысяч человек.

Также в рамках проекта «Спорт — это жизнь» предусмотрены занятия для пенсионеров. В 2020 году продолжит свою работу и «Город спорта». Этим летом туляки вновь могут позаниматься с профессиональными спортсменами на открытых площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU