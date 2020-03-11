В Тульской области микроавтобус протаранил легковушку: подробности

11 Март 2020 2020-03-11T10:48:08+03:00

По предварительной информации, водитель легковушки не предоставил преимущества в движении микроавтобусу

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10 марта в 14-58 на улице Комсомольской в Новомосковске произошло ДТП. 63-летний мужчина на «Renault Logan» столкнулся с автомобилем «ГАЗ 322132» под управлением 39-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель легковушки не предоставил преимущества в движении микроавтобусу, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП пострадали водитель «Renault» и пассажир, 35-летняя женщина. С травмами они были госпитализированы. Также помощь медиков потребовалась пассажиру «ГАЗа», 61-летней женщине. После этого ее отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU