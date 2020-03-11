Тульский «Арсенал», возможно, откажется от проведения летних сборов за границей
Об этом заявил генеральный директор тульского футбольного клуба Дмитрий Балашов
Тульский «Арсенал», возможно, откажется от проведения летних сборов за границейФото: материалы пресс-служб
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В интервью авторитетному спортивному изданию Балашов сказал, что, возможно, «Арсенал» откажется от проведения летних сборов за рубежом и они пройдут в России.
Все дело в ослабление курса национальной валюты, который ударил по бюджету клуба. По словам Балашова, пока говорить о чем-то конкретном рано, ибо «слишком неожиданно все произошло и для нас, в том числе». Тем не менее, в ближайшее время пройдет заседание руководства клуба, посвященное дальнейшей стратегии в изменившихся экономических условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU