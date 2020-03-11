11 Март 2020 2020-03-11T10:30:07+03:00

«Менделеевец» из Новомосковска Тульской области прошел в «финал четырех» первенства Студенческой хоккейной лиги Фото: материалы пресс-служб

Наши парни по результатам заключительного тура заняли третье место

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Новомосковский «Менделеевец» проиграли «Диким медведям» из Воронежа - 0:4 и выиграли у «Славянского» из Орла - 9:3 и «Космоса» из Калуги - 5:3.

В результате команда набрала в 14 матчах 27 очков, пропустив впереди себя только «Диких медведей» и смоленский СГАФКСиТу. Также в «финал четырех» вышла ВАВКО из Твери.

В заключительных играх новомосковцы встретятся с СГАФКСиТу, а воронежцы — с ВАВКО.

ИСТОЧНИК KP.RU