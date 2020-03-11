«Менделеевец» из Новомосковска Тульской области прошел в «финал четырех» первенства Студенческой хоккейной лиги
Наши парни по результатам заключительного тура заняли третье место
«Менделеевец» из Новомосковска Тульской области прошел в «финал четырех» первенства Студенческой хоккейной лигиФото: материалы пресс-служб
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Новомосковский «Менделеевец» проиграли «Диким медведям» из Воронежа - 0:4 и выиграли у «Славянского» из Орла - 9:3 и «Космоса» из Калуги - 5:3.
В результате команда набрала в 14 матчах 27 очков, пропустив впереди себя только «Диких медведей» и смоленский СГАФКСиТу. Также в «финал четырех» вышла ВАВКО из Твери.
В заключительных играх новомосковцы встретятся с СГАФКСиТу, а воронежцы — с ВАВКО.
ИСТОЧНИК KP.RU