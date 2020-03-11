2020-03-11T10:25:17+03:00
Общество

Тульские бойцы СОБР задержали условного вооруженного преступника во время штурма

Отряд проник в помещение с помощью трапа
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Управление Росгвардии по Тульской областиФото: Управление Росгвардии по Тульской области
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В Тульской области прошло тактико-специальное занятие подразделения СОБР. В его рамках бойцы во время штурма задержали условного вооруженного преступника.

Отряд проник в помещение с помощью штурмового трапа. Также в ходе занятия бойцы повысили профессиональные навыки в тактической, инженерной, медицинской и огневой подготовке.

Отметим, что с начала года сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тульской области выполнили более 80 задний. Задержали 1 человека за совершение преступления и более 35 - за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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