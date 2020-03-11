Тульские бойцы СОБР задержали условного вооруженного преступника во время штурма
В Тульской области прошло тактико-специальное занятие подразделения СОБР. В его рамках бойцы во время штурма задержали условного вооруженного преступника.
Отряд проник в помещение с помощью штурмового трапа. Также в ходе занятия бойцы повысили профессиональные навыки в тактической, инженерной, медицинской и огневой подготовке.
Отметим, что с начала года сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Тульской области выполнили более 80 задний. Задержали 1 человека за совершение преступления и более 35 - за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра.
ИСТОЧНИК KP.RU