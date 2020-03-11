Хоккеисты Тульской области из «Академии Михайлова» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги

11 Март 2020 2020-03-11T10:07:22+03:00

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– Мы довольны промежуточным результатом, попаданием в плей-офф, причнм досрочно, за три тура до окончания регулярки. Это говорит об уверенном отрыве от победителя прошлого сезона – команды «Россошь», которая идет вслед за нами, - прокомментировал ситуацию генеральный директор «Академии Михайлова» Алмаз Бадретдинов. - У нас одна из самых молодых команд лиги. В начале сезона мы целенаправленно сделали ставку на молодежь, так как нам необходим костяк, который будет с нами не один сезон. Так что для первого сезона это неплохой результат. Мы приложим все усилия, чтобы пройти как можно дальше в борьбе за кубок.

Теперь «Академия Михайлова» сыграет либо с ХК «Белгород», либо с питерским «Динамо-Юниор».

ИСТОЧНИК KP.RU