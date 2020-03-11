Тульский «Арсенал» не вел переговоров по аренде Кокорина

11 Март 2020 2020-03-11T09:58:36+03:00

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Одно из изданий приводит его слова о том, что в минувшее зимнее трансферное окно тульский клуб не вел переговоров по аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

По словам Рудакова, в команде есть Луценко, Минаев — любой из них через год вполне может быть не хуже Кокорина. Так что все это были просто слухи.

ИСТОЧНИК KP.RU