Тульский «Арсенал» не вел переговоров по аренде Кокорина
Об этом официально заявил спортивный директор клуба Андрей Рудаков
Тульский «Арсенал» не вел переговоров по аренде КокоринаФото: материалы пресс-служб
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Одно из изданий приводит его слова о том, что в минувшее зимнее трансферное окно тульский клуб не вел переговоров по аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
По словам Рудакова, в команде есть Луценко, Минаев — любой из них через год вполне может быть не хуже Кокорина. Так что все это были просто слухи.
ИСТОЧНИК KP.RU