В Туле до конца года запустят восемь умных светофоров

11 Март 2020 2020-03-11T09:58:42+03:00

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В Туле в этом году запустят 8 умных светофоров. Сейчас в городе работают 4. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Проект работает и в Новомосковске. Созданная система изменяет режим работы светофоров на 4 регулируемых перекрестках в зависимости от загруженности дорог.

Также в Новомосковске на одном из самых опасных участков – в районе Детского парка, на улице Куйбышева, где ежедневно проходят порядка 900 жителей, - создали нерегулируемый безопасный пешеходный переход. Въезды в город оборудовали камерами наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU