Тульская Госавтоинспекция порекомендовала автомобилистам повременить со сменой резины

11 Март 2020 2020-03-11T09:36:17+03:00

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Тульская Госавтоинспекция порекомендовала автомобилистам повременить со сменой зимней колесной резины на летнюю.

Переобувать машину стоит только после установления постоянной температуры окружающей среды выше 7 градусов тепла. Это позволит иметь полноценное сцепление летней колесной резины с дорожным покрытием.

Пока же синоптики в течении марта прогнозируют на территории региона ухудшение погодных условий. В частности, температура понизится ниже 0. Возможно образование наледи на проезжей части дороги и выпадение снега. Все это грозит возможным осложнением дорожно-транспортной обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU