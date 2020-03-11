Тульская Госавтоинспекция порекомендовала автомобилистам повременить со сменой резины
Тульская Госавтоинспекция порекомендовала автомобилистам повременить со сменой зимней колесной резины на летнюю.
Переобувать машину стоит только после установления постоянной температуры окружающей среды выше 7 градусов тепла. Это позволит иметь полноценное сцепление летней колесной резины с дорожным покрытием.
Пока же синоптики в течении марта прогнозируют на территории региона ухудшение погодных условий. В частности, температура понизится ниже 0. Возможно образование наледи на проезжей части дороги и выпадение снега. Все это грозит возможным осложнением дорожно-транспортной обстановки.
ИСТОЧНИК KP.RU