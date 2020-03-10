В Тульской области пьяный мужчина зарезал свою знакомую
Житель Каменского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины утверждено прокурором.
По версии следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в доме своей знакомой, расположенном в одном из населенных пунктов Каменского района. Там он вступил в женщиной в конфликт, который перешел в оскорбления и драку. Фигурант уголовного дела взял с кухонного стола нож и нанес им потерпевшей удар в область туловища. Женщина была доставлена в больницу. Но травмы оказались несовместимы с жизнью, через несколько дней потерпевшая скончалась.
Фигурант уголовного дела свою вину полностью признал.
ИСТОЧНИК KP.RU