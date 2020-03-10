В Тульской области микроавтобус протаранил легковой автомобиль: пострадали трое

10 Март 2020 2020-03-10T17:48:25+03:00

Изменить размер текста: A A

10 марта в 15.00 столкнулся автомобиль "Рено" и микроавтобус, следовавший по маршруту № 6.

По предварительным данным, пострадали водитель и пассажирка "Рено", а также женщина, находившаяся в салоне микроавтобуса.

В УМВД России по Тульской области уточнили: детей среди пострадавших нет. Проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU