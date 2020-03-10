В Тульской области микроавтобус протаранил легковой автомобиль: пострадали трое
Правоохранители выясняют детали происшествия
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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10 марта в 15.00 столкнулся автомобиль "Рено" и микроавтобус, следовавший по маршруту № 6.
По предварительным данным, пострадали водитель и пассажирка "Рено", а также женщина, находившаяся в салоне микроавтобуса.
В УМВД России по Тульской области уточнили: детей среди пострадавших нет. Проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU