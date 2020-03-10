2020-03-10T16:43:43+03:00
Общество

В Туле выявили точки концентрации ДТП

За два месяца было отмечено два таких участка
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульская Госавтоинспекция за два месяца выявила два места концентрации ДТП. Такими местами стали: пересечение проспекта Ленина и ул. Л. Толстого в областном центре и 21-й км автодороги «ТулаНовомосковск». За последние месяцы на первом участке произошло 3 столкновения транспортных средств, на втором — 3 аварии с участием пешеходов.

Основными причинами совершения ДТП неизменно остаются: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигналов светофора и переход проезжей части дороги вне пешеходного перехода.

Сотрудниками Госавтоинспекции, совместно с уполномоченными представителями владельцев автомобильных дорог, проводятся совместные обследования с целью установления недостатков транспортно-эксплуатационного состояния лично-дорожной сети, а также определения перечня первоочередных мероприятий по безопасности и организации дорожного движения и мероприятий по совершенствованию дорожных условий для повышения безопасности движения и профилактике возникновения мест концентрации ДТП.

Уважаемые водители, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Помните, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения обеспечит безопасность всех участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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