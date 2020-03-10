В Тульской области микроавтобус протаранил легковой автомобиль
ДТП произошло в черте города на перекрестке
Фото: МЧС России по Тульской области
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Сегодня, 10 марта, в Новомосковске Тульской области около 15:00 произошло серьезное ДТП. На перекрестке ул. Зеленая и ул. Комсомольская микроавтобус «Газель» столкнулся с иномаркой «Рено Логан».
Удар микроавтобуса пришелся на место пассажирского сидения. Корпус легковушки сильно деформирован, повреждения есть и у «Газели».
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧИ и скорой медицинской помощи. В аварии имеются пострадавшие.
Для ликвидации последствия происшествия от МЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU