В Тульской области микроавтобус протаранил легковой автомобиль

10 Март 2020 2020-03-10T17:47:22+03:00

ДТП произошло в черте города на перекрестке

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Сегодня, 10 марта, в Новомосковске Тульской области около 15:00 произошло серьезное ДТП. На перекрестке ул. Зеленая и ул. Комсомольская микроавтобус «Газель» столкнулся с иномаркой «Рено Логан».

Удар микроавтобуса пришелся на место пассажирского сидения. Корпус легковушки сильно деформирован, повреждения есть и у «Газели».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧИ и скорой медицинской помощи. В аварии имеются пострадавшие.

Для ликвидации последствия происшествия от МЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU