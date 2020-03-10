2020-03-10T16:03:54+03:00
Общество

Тульским УК напомнили о необходимости табличек на контейнерных площадках

Также было отмечено, что порубочный мусор нужно вывозить в ближайшие дни после проведения работ
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 10 марта, в администрации Тулы прошло совещание, в котором приняли участие представители городской администрации, Государственной жилищной инспекции Тульской области, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний города.

В ходе штаба управляющим компаниям напомнили, что 10 марта — последний день, когда УК должны проверить и при необходимости обновить информационные таблички на контейнерных площадках. В соответствии с требованиями, УК обязаны указывать на информационных табличках данные об обслуживающей организации, график вывоза и перечени закрепленных за контейнерной площадкой домов. Тем, кто не выполнит данное поручение, управление по административно-техническому надзору начнет выдавать требования для устранения нарушений.

Также всем теруправлениям и управляющим компаниям было озвучено, что при удалении аварийных деревьев порубочные остатки не должны складироваться на длительный срок. Их необходимо вывозить в ближайшие дни после проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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