Тульским УК напомнили о необходимости табличек на контейнерных площадках

10 Март 2020 2020-03-10T16:03:54+03:00

Также было отмечено, что порубочный мусор нужно вывозить в ближайшие дни после проведения работ

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 марта, в администрации Тулы прошло совещание, в котором приняли участие представители городской администрации, Государственной жилищной инспекции Тульской области, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний города.

В ходе штаба управляющим компаниям напомнили, что 10 марта — последний день, когда УК должны проверить и при необходимости обновить информационные таблички на контейнерных площадках. В соответствии с требованиями, УК обязаны указывать на информационных табличках данные об обслуживающей организации, график вывоза и перечени закрепленных за контейнерной площадкой домов. Тем, кто не выполнит данное поручение, управление по административно-техническому надзору начнет выдавать требования для устранения нарушений.

Также всем теруправлениям и управляющим компаниям было озвучено, что при удалении аварийных деревьев порубочные остатки не должны складироваться на длительный срок. Их необходимо вывозить в ближайшие дни после проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU