В Большой Туле в ДТП пострадала 16-летняя девушка

10 Март 2020 2020-03-10T16:06:26+03:00

После оказания медицинской помощи она была отпущена

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9 марта в 13.55 на 170 км дороги М-2 «Крым» произошло ДТП. 50-летний мужчина на автомобиле «Scoda Rapid» столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем «Renault Logan», под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала пассажир «Renault», 16-летняя девушка. Она получила травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена. В момент происшествия девушка находилась на заднем сидении автомобиля, пристегнутая ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU