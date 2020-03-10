В Туле водитель на каршеринге устроил массовое ДТП

10 Март 2020 2020-03-10T15:35:58+03:00

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Массовое ДТП произошло в Туле на проспекте Ленина. Как сообщают региональные СМИ, авария случилась в районе одного из корпусов ТулГу. Водитель на каршеринге, не справившись с управлением, врезался сразу в несколько автомобилей.

По предварительной информации, водитель арендованного «Фолксваген поло» сначала столкнулся с автомобилем «Нисан», затем, собираясь покинуть место аварии, развернулся через две сплошных, и, вновь не справившись с управлением, врезался еще в три припаркованные иномарки.

Предположительно, в салоне «Фольксвагена» находилась компания. После ДТП они, бросив автомобиль, покинули место происшествия.

Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU