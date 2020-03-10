2020-03-10T15:35:58+03:00
Происшествия

В Туле водитель на каршеринге устроил массовое ДТП

Участниками аварии стали сразу пять машин
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Массовое ДТП произошло в Туле на проспекте Ленина. Как сообщают региональные СМИ, авария случилась в районе одного из корпусов ТулГу. Водитель на каршеринге, не справившись с управлением, врезался сразу в несколько автомобилей.

По предварительной информации, водитель арендованного «Фолксваген поло» сначала столкнулся с автомобилем «Нисан», затем, собираясь покинуть место аварии, развернулся через две сплошных, и, вновь не справившись с управлением, врезался еще в три припаркованные иномарки.

Предположительно, в салоне «Фольксвагена» находилась компания. После ДТП они, бросив автомобиль, покинули место происшествия.

Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле на улице Болдина запретили остановку и стоянку грузовиков
В Тульской области пьяный мужчина зарезал свою знакомую
В Тульской области микроавтобус протаранил легковой автомобиль: пострадали трое
В Туле выявили точки концентрации ДТП
В Тульской области пьяный водитель сбил пешехода
В Тульской области микроавтобус протаранил легковой автомобиль
Тульским УК напомнили о необходимости табличек на контейнерных площадках
В Большой Туле в ДТП пострадала 16-летняя девушка
В Туле водитель на каршеринге устроил массовое ДТП
В Туле на ул. Николая Руднева подросток угодил под колеса иномарки
Туляки смогут сфотографироваться чемпионским кубком РПЛ
В Тульской области водитель «ВАЗа» погиб после столкновения с двумя автомобилями
Тулячка незаконно прописала в своей квартире пятерых иностранцев
В Туле двое мужчин украли у пенсионера два самовара
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
В Туле заменят почти две сотни лифтов
В Тульской области более 10 тысяч водителей попались на нарушении ПДД
В Тульской области водитель автомобиля «Lada Kalina» сбила мужчину на проезжей части
Туляк угнал у знакомого машину, чтобы покататься по ночному городу 8 марта