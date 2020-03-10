В Туле на ул. Николая Руднева подросток угодил под колеса иномарки
Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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8 марта в 19.00 на улице Николая Руднева в Туле произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле «Kia Rio» наехал на 13-летнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пешеходу. В результате ДТП ребенок получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU