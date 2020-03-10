В Тульской области водитель «ВАЗа» погиб после столкновения с двумя автомобилями
Мужчина не убедился в безопасности маневра
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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7 марта в 11.50 на 6 км дороги «Воскресенское – Дубна» Дубенского района произошло ДТП.
28-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 211440» пошел на обгон и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Chevrolet Lanos», под управлением 72-летнего мужчины.
А затем с автомобилем с «Chevrolet Spark», за рулем которого находилась 23-летняя девушка.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU