2020-03-10T16:36:41+03:00
Происшествия

В Тульской области водитель «ВАЗа» погиб после столкновения с двумя автомобилями

Мужчина не убедился в безопасности маневра
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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7 марта в 11.50 на 6 км дороги «Воскресенское – Дубна» Дубенского района произошло ДТП.

28-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 211440» пошел на обгон и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Chevrolet Lanos», под управлением 72-летнего мужчины.

А затем с автомобилем с «Chevrolet Spark», за рулем которого находилась 23-летняя девушка.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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