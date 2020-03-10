Тулячка незаконно прописала в своей квартире пятерых иностранцев

10 Март 2020 2020-03-10T14:55:47+03:00

Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за преступления в сфере миграции

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В областном центре 34-летняя женщина зарегистрировала в своей квартире пятерых иностранцев. При этом фактически никому из них места для проживания она не предоставляла, тем самым нарушая законодательство.

Отметим, что ранее тулячка уже привлекалась к ответственности и была судима за преступления в сфере миграции.

Женщина призналась в содеянном. В настоящее время в отделе полиции «Криволученский» сотрудники полиции проводят работу по выяснению всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU