В Туле двое мужчин украли у пенсионера два самовара

10 Март 2020 2020-03-10T14:42:16+03:00

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В Туле задержаны два подозреваемых в краже. По предварительным данным, злоумышленники взломали личинку замка входной двери и похитили из квартиры 66-летнего пенсионера 2 самовара. Нанесенный потерпевшему ущерб составил 10 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались 39-летний неработающий ранее судимый мужчина и его 35-летний ранее судимый подельник. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Не исключено, что кража была совершена из корыстных побуждений.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU