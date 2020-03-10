10 Март 2020 2020-03-10T14:02:01+03:00

В Туле заменят почти две сотни лифтов Фото: Алексей ФОКИН

На эти цели выделено более ста миллионов рублей

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На сегодняшний день в многоквартирных домах Тулы работают свыше 2000 лифтов, 1235 из которых эксплуатируются более четверти века лет.

В текущем году планируется заменить 192 лифта. Причем, сроки замены — 105 дней. 45 на разработку документации и 60 — на монтажные работы.

Полностью капитальный ремонт лифтового хозяйства завершится в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU