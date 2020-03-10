В Тульской области более 10 тысяч водителей попались на нарушении ПДД
В Тульской области в праздничные выходные - с 6 по 9 марта — сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 10 691 нарушение ПДД.
За превышение скорости привлекли к административной ответственности 9 065 водителей. 94 человека нарушали требования к перевозке детей. 116 водителей не предоставляли преимущество в движении пешеходам.
12 водителей попались за рулем, хотя были лишены права управления транспортными средствами. 76 водителей передвигались на тонированных машинах.
73 водителя управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
1 255 административных материалов составлено за другие нарушения Правил дорожного движения.
Кроме того, 136 автомобилей перемещены на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU