В Тульской области более 10 тысяч водителей попались на нарушении ПДД

10 Март 2020 2020-03-10T13:05:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области в праздничные выходные - с 6 по 9 марта — сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 10 691 нарушение ПДД.

За превышение скорости привлекли к административной ответственности 9 065 водителей. 94 человека нарушали требования к перевозке детей. 116 водителей не предоставляли преимущество в движении пешеходам.

12 водителей попались за рулем, хотя были лишены права управления транспортными средствами. 76 водителей передвигались на тонированных машинах.

73 водителя управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

1 255 административных материалов составлено за другие нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, 136 автомобилей перемещены на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU